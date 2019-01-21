МИД заявил о праве принять ответные меры на новые санкции ЕС

Россия оставила за собой право на ответные меры в связи с санкциями Евросоюза из-за инцидента в Солсбери.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Европейский союз в рамках нового режима по химоружию включил в санкционный список девять физлиц и одну организацию, якобы причастных к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Позднее стали известны фамилии попавших под санкции сотрудников ГРУ.