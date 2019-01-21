Простое спортивное упражнение оказалось опасным для здоровья

Согласно словам специалистов, одно из самых популярных и эффективных упражнений для кубиков на животе может серьезно навредить здоровью.

Более 30% людей, выполняющих в спортзале упражнение под названием «Скручивание», оказываются после тренировки у врача, пишет «Вечерняя Москва».

Мастер спорта России по бодибилдингу Денис Гусев рассказал, что в результате этого упражнения большая нагрузка идет на поясницу в связи с отсутствием фиксации корпуса во время поднятия спины. По его словам, людям с больной поясницей, грыжей или протрузией «Скручивание» категорически противопоказано. Впрочем, он отмечает, что упражнение не вызовет никаких сложностей у здорового человека.

«Я часто слышу о «вредных» физических упражнениях. Но дело в том, что если все делать с умом и по инструкции, то вреда здоровью нанести просто нельзя. Все относительно, конечно. Однозначным нельзя нигде быть. Но если все делать с умом, упражнения будут получаться как надо и без вреда для организма», – согласился врач-травматолог Владимир Качесов.

Он отметил, что позвоночник является устойчивой структурой, которая в состоянии выдержать нагрузку от 800 кг до 1,5 тонн.