Власти Таганрога объяснили пособие в 47,5 рубля для многодетной матери

В администрации Таганрога сообщили, что назначили многодетной матери выплату в 47,5 рубля, исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.

«При обращении 22 декабря 2018 года доход семьи составил 38494,38 рубля, среднедушевой доход семьи – 9623,5 рубля. Прожиточный минимум составлял на момент обращения 9671 рубль, разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи составила 47,5 рубля», – сообщили власти Таганрога, передает РИА «Новости».

В администрации пояснили, что доходы семьи складываются из заработной платы матери, алиментов на несовершеннолетних детей от двух бывших мужей, социальных выплат и пособий. «В настоящее время ей выплачивается пособие на каждого ребенка в размере 405 рублей, ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей в размере 405 рублей», – отмечают городские власти.

Кроме того, по их данным, женщина является получателем мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по категории «многодетная семья», а также получателем субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. «Общий объем мер социальной поддержки, оказанных в 2018 году, составил 27 637,9 рубля», – отмечается в документе.

Ранее многодетная мать Татьяна Хижняк рассказала, что в прошлом году после развода она с тремя детьми оказалась на улице. Ей пришлось взять кредит в 1 млн рублей на покупку квартиры в общежитии. Женщина неоднократно обращалась за помощью в органы соцзащиты города, в начале нынешнего года ей пришел документ о назначении пособия в 47,5 рубля и выплате 1 тысячи рублей из городского бюджета. Ситуация получила общественный резонанс.