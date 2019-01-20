Многодетной семье из Таганрога дали пособие в 47,5 рубля

Пользователей соцсетей возмутило решение чиновников Таганрога, назначивших многодетной неполной семье, которая относится к категории малоимущих, единовременное пособие в 47,5 рубля.

В администрацию Таганрога обратилась многодетная семья, в которой воспитанием детей занимается только один родитель. Чиновники после рассмотрения заявки назначили семье социальное пособие в 47,5 рубля сроком на один месяц. Дополнительно из средств городского бюджета многодетной семье выделили еще 1 тыс. рублей, пишет ростовское издание «Панорама».

Такое решение вызвало возмущение пользователей соцсетей. На своей странице в Instagram юрист Юрий Заболоцкий разместил фотографию уведомления, полученного семьей от городских чиновников. Адвокат назвал такое решение «федеральной программой по профилактике ожирения».

«Класс! От особняков и мерсов сдача, видимо, осталась. Позорники! И это страна, где добыча газа на первом месте в мире. Ужас», – прокомментировал пост sergeybacskulagin.

«Гнать поганой метлой таких чиновников и тех, кто законы такие придумывает, а сами жиреют от Мерседесов и яхт», – выразил свое возмущение пользователь ausgeburt_, пишет телеканал «360».

«Такое ощущение, что наше терпение испытывают…», – написал zverevoleg7714.

«Интересно, начальник отдела г-жа Котова (чья подпись стоит на бланке) не умерла со стыда, подписывая это?», – добавил еще один блогер.

На прошлой неделе депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.