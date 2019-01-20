Многодетной семье из Таганрога дали пособие в 47,5 рубля

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21 января, понедельник  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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Украине предсказали глобальную катастрофу

Прогноз украинских ученых напоминает сценарий голливудского фильма катастрофФото: Doosaboo Film
Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Невозможно представить китайского Солженицына

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
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Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету, мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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Эдгар По – американский отец жанров

Дометий Завольский, историк-архивист
Вряд ли еще какой писатель, сразу же после смерти громко объявленный исписавшимся, так долго остается одним из самых читаемых (и почитаемых) и столь убедительно продолжает порождать всё новые тексты. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Многодетной семье из Таганрога дали пособие в 47,5 рубля

          21 января 2019, 08:56

          Текст: Алина Назарова

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          Пользователей соцсетей возмутило решение чиновников Таганрога, назначивших многодетной неполной семье, которая относится к категории малоимущих, единовременное пособие в 47,5 рубля.

          В администрацию Таганрога обратилась многодетная семья, в которой воспитанием детей занимается только один родитель. Чиновники после рассмотрения заявки назначили семье социальное пособие в 47,5 рубля сроком на один месяц. Дополнительно из средств городского бюджета многодетной семье выделили еще 1 тыс. рублей, пишет ростовское издание «Панорама».

          Такое решение вызвало возмущение пользователей соцсетей. На своей странице в Instagram юрист Юрий Заболоцкий разместил фотографию уведомления, полученного семьей от городских чиновников. Адвокат назвал такое решение «федеральной программой по профилактике ожирения».

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          И смешно и грустно. За поддержкой в администрацию обратилась многодетная семья, в которой детей воспитывает один родитель. Чиновники рассмотрели заявку и решили выделить материальную помощь. «В соответствии с областным законом (...) назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц», — говорится в их ответе. Дополнительно из бюджетных средств города семье было решено выделить тысячу рублей. Фото: @yurist.tag #taganrog #таганрог

          Публикация от ТАГАНРОГ (@tagan.rog)

          «Класс! От особняков и мерсов сдача, видимо, осталась. Позорники! И это страна, где добыча газа на первом месте в мире. Ужас», – прокомментировал пост sergeybacskulagin.

          «Гнать поганой метлой таких чиновников и тех, кто законы такие придумывает, а сами жиреют от Мерседесов и яхт», – выразил свое возмущение пользователь ausgeburt_, пишет телеканал «360».

          «Такое ощущение, что наше терпение испытывают…», – написал zverevoleg7714.

          «Интересно, начальник отдела г-жа Котова (чья подпись стоит на бланке) не умерла со стыда, подписывая это?», – добавил еще один блогер.

          На прошлой неделе депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.


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