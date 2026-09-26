Лавров: Команда Гутерриша продвигает двойные стандарты и обслуживает Запад

Tекст: Вера Басилая

Лавров выступил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва стремится превратить площадку в настоящий центр согласования позиций всех государств.

«Здесь, безусловно, конструктивный вклад мог бы внести и секретариат организации, но нынешняя команда во главе с Антониу Гутерришем не способна воплощать в жизнь главные требования этого документа, который лежит в основе всей ООН, и продвигает предвзятые подходы, двойные стандарты, по большому счету обслуживают группу западных стран», – указал Лавров.

Министр также обратил внимание на кадровый дисбаланс в аппарате. Он отметил, что семь или восемь наиболее значимых должностей в структуре занимают представители стран НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерриша в откровенном подыгрывании западным странам.

В преддверии Генассамблеи российский МИД сообщил о серьезном подрыве доверия к всемирной организации из-за действий генсека.

Лавров предупредил об угрозе основам ООН на фоне игнорирования Западом украинского нацизма.