Стали известны подробности теракта в Северной Ирландии

В связи со взрывом в Лондондерри задержаны четыре человека, сообщает местное полицейское управление.

Сначала были задержаны двое молодых людей, которым «по 20 с небольшим лет», позднее – мужчины «в возрасте 34 года и 42 года».

Следователи рассматривают причастность террористической группировки «Новая ИРА (Ирландская республиканская армия)» как одну из основных версий взрыва, передает РИА «Новости».

Бомбу небольшой мощности преступники сделали кустарным способом. Они угнали фургон для доставки пиццы, который и был взорван недалеко от здания суда.