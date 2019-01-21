Эрдоган обещал Трампу обеспечить безопасность в Манбидже

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщили в администрации Эрдогана.

Эрдоган заявил «о готовности Турции» обеспечить безопасность «в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам РПК-YPG (курдские вооруженные формирования) дестабилизировать ситуацию», передает РИА «Новости».

Кроме того, США и Турция договорились не допустить «возрождения» террористической организации «Исламское государство*».

Эрдоган выразил Трампу соболезнования в связи с гибелью американских военных в Манбидже. По мнению турецкого лидера, эта атака призвана повлиять на решение о выводе сил США из Сирии.