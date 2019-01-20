Власти Франции раскритиковали за неспособность справиться с протестами «желтых жилетов»

В субботу, 19 января, во Франции состоялся «10-й акт» манифестаций «желтых жилетов», показавший, что протесты движения продолжают стабильно привлекать участников; попытки французского правительства урегулировать кризис через общение с народом не увенчались успехом, пишет издание Ouest-France.

Издание отмечает, что акции в Париже прошли в целом мирно, однако в регионах, особенно на западе страны, произошли «многочисленные инциденты». «Желтые жилеты» сохраняют активность по всей Франции, несмотря на запущенную президентом страны Эммануэлем Макроном «Великую национальную консультацию», которая, «по идее, должна направить энергию тянущегося уже два месяца социального недовольства в нужное русло», передает RT содержание статьи Ouest-France.

По официальным данным, субботние акции протеста «желтых жилетов» мобилизовали порядка 84 тыс. человек. Однако, как пишет французское издание, это число оспаривают сами протестующие. Они обращают внимание на то, что за порядком на акциях следили 80 тыс. полицейских и жандармов. Участники протестов даже наладили собственную систему подсчета участников, получившую название «желтое число».

Лозунги на плакатах митингующих на этот раз касались не только социальной несправедливости, но и насилия со стороны полицейских. «Прекратите зверства!», «Кастанер (министр внутренних дел – прим. ВЗГЛЯД) – мясник, а Франция изорвана в клочья», «Добро пожаловать в слезократию», – цитирует Ouest-France некоторые из них.

Ранее в воскресенье сообщалось, что французские правоохранители задержали почти три сотни участников манифестаций «желтых жилетов» во время субботних акций.