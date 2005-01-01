Акции протеста «желтых жилетов» во Франции собрали 84 тыс. человек

В субботу в протестах «желтых жилетов» во Франции приняли участие 84 тыс. человек, сообщает МВД страны.

Отмечается, что в Тулузе на улицы вышли 10 тыс. человек, в Париже – 7 тысяч, в Бордо – четыре тысячи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europe 1.

Все крупные акции переросли в столкновения с полицией. В Париже задержали 42 человека, в Тулузе – 40, в Руэне и Каене – 15 и 14. В Бордо полиции приходилось перемещаться под прикрытием броневиков. И среди демонстрантов, и среди полицейских есть пострадавшие, передает ТАСС со ссылкой на BFM.

В Намюре – административном центре южного франкоязычного региона Бельгии Валлонии – «желтые жилеты» напали на съемочную группу бельгийского телеканала RTL. По версии канала, демонстранты разбили камеру и оскорбляли журналистов. На видео девушка выхватила у корреспондента микрофон и несколько раз прокричала в камеру: «Разносите все!».

В прошлую субботу в акции также участвовало около 84 тыс. человек.