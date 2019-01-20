На протестах «желтых жилетов» во Франции в субботу задержали 300 человек

Французские правоохранители задержали почти три сотни участников манифестаций «желтых жилетов» во время субботних акций, сообщил государственный секретарь при министерстве внутренних дел страны Лоран Нуньес.

«Полицейские и жандармы столкнулись с невиданным насилием в ходе протестов», – сказал он, комментируя продолжающиеся более двух месяцев акции «желтых жилетов», передает ТАСС.

Он оправдал применение правоохранителями резиновых пуль. По его словам, в случае отказа от применения такого оружия, с волной насилия в стране справиться не получится.

Напомним, по официальным данным, субботние акции протеста «желтых жилетов» мобилизовали порядка 84 тыс. человек. Участники выступали против введения новых налогов и требовали проведения «референдумов гражданской инициативы».

В прошлую субботу в акции также участвовали около 84 тыс. человек.