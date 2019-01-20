В Швейцарии два человека погибли при сходе лавины

В результате схода лавин в швейцарских кантонах Фрибур и Во на западе страны в субботу погибли два человека.

Как уточняет местный портал Swissinfo, сход лавины в муниципалитете Шарме кантона Фрибур был вызван передвижением группы из 14 человек. В итоге три человека оказались погребены под снежными массами и были доставлены в больницы на вертолетах, передает РИА «Новости».

Один из пострадавших, 55-летний мужчина, погиб. Начато расследование происшествия.

Второй случай произошел в муниципалитете Шато-д’О кантона Во. Там под снежной массой оказались погребены три лыжника из Франции. 39-летний мужчина погиб, спасателям удалось достать живыми двоих человек.

В субботу и воскресенье лавинная угроза находилась на третьем уровне из пяти возможных в ряде районов на юго-западе Швейцарии.