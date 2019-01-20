На YouTube разблокировали комедию о блокадном Ленинграде

Режиссер Алексей Красовский сообщил, что фильм «Праздник» про блокадный Ленинград, ранее удаленный с видеохостинга YouTube, снова доступен, блокировка картины оказалась «ошибкой системы».

«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает. Они заверили, что «больше такого не должно произойти», – передает его слова ТАСС.

Ранее Красовский сообщил, что его «черную комедию» про блокадный Ленинград «Праздник» удалили с YouTube.