Число жертв взрыва в Мексике достигло 70 человек

Жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике стали 70 человек, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд.

В ходе «раскопок и очистки канала», по которому проходит труба, обнаружили тела еще четырех погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на Milenio TV.