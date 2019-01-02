В центре Петербурга рекламный щит рухнул на людей

На Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга три человека серьезно пострадали из-за упавшего рекламного щита, сообщил представитель регионального управления МЧС.

«Рекламный щит упал на Невском проспекте, 148. Трое пострадали, при этом два человека в тяжелом состоянии», – передает его слова РИА «Новости».

Причиной падения называется «усталость металла».