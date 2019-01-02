Глава Крыма рассказал об Украине «в поисках сапога»

Природа украинского национализма – это не поиск независимости, а стремление найти сапог хозяина, к которому можно прильнуть, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По злой иронии судьбы, именно бандеровская идеология стала главным инструментом разрушения Украины и полного подчинения этой страны внешним игрокам. Причина – в самой природе украинского национализма, который, вопреки своим клятвам, на самом деле никогда не искал независимости, а искал хозяина, к сапогу которого можно прильнуть», – приводит его слова РИА «Новости».

Он назвал украинский национализм продуктом «убогого хуторского сознания», сравнив Украину с лакеем в доме «знатного пана», с презрением глядящего на «бывших односельчан» и воображающего, что «приобщился к «расе господ».

Факельное шествие в Киеве 1 января в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*, чье боевое крыло УПА* запрещено в России) Степана Бандеры Аксенов назвал «нацистским шабашем».

«Идейные наследники Бандеры отмечают день рождения своего идола, которому они принесли в жертву украинский народ и украинскую государственность», – отметил Аксенов.

Он добавил, что нацизм не органичен для украинского народа, а вирус, «искусственно занесенный» с Запада.

«Очевидно, что ничего хорошего на такой отравленной идейной почве вырасти не может. Это подтверждает не только экономическая, духовная и культурная деградация современной Украины, но и история», – заявил Аксенов.

Он выразил уверенность, что украинские нацисты ответят за преступления «по полной программе».

1 января националисты в Киеве ежегодно проводят марш в честь дня рождения Бандеры.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украине нужно привыкать к роли нацистского государства.