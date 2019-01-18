США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти

США к середине 2019 года могут стать первым производителем по добыче сырой нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию, сообщает Международное энергетическое агентство в январском отчете.

«Добыча самого крупного производителя жидких углеводородов снова окажется в фокусе внимания в этом году. И пока два других лидера добровольно сокращают добычу, США могут закрепить свое лидерство и в добыче сырой нефтя», – говорится в отчете, передает ТАСС.

Из документа следует, что к середине 2019 года добыча нефти в США, вероятно, превзойдет производительные мощности России и Саудовской Аравии.

По данным МЭА, в 2018 году рост добычи жидких углеводородов в США был «невероятным и неожиданным» и составил 2,1 млн барреллей в сутки. В 2019 году, как ожидают в МЭА, рост американской добычи составит 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как Россия и Саудовская Аравия добычу будут сокращать.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что нефтяной успех США критически зависит от России.