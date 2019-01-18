Центр им. Хруничева отреагировал на данные о критическом состоянии блока «Заря» на МКС

Центр им. М.В. Хруничева опровергает информацию о неисправности функционально-грузового блока «Заря», система телеметрического контроля которого, как сообщалось в СМИ, якобы находится в наиболее критичном состоянии.

Директор программы МКС центра Хруничева Сергей Шаевич заявил, что по состоянию на 18 января «никаких замечаний к работе систем функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» нет, телеметрическая информация поступает с борта ФГБ штатно и в полном объеме», передает ТАСС.

Он также сообщил, что был проведен «большой объем работ по продлению срока службы модуля «Заря», он сертифицирован до 2028 года с учетом плановых замен оборудования».

Кроме того, «на случай выхода из строя оборудования, находящегося за гарантийным сроком службы, имеются запасные блоки на борту ФГБ и в ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, готовые к отправке».

Ранее сообщалось, что было выявлено критическое состояние оборудования на первом модуле МКС.