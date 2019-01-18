Выявлено критическое состояние оборудования на первом модуле МКС

Оборудование на первом модуле Международной космической станции – функционально-грузовом блоке «Заря», запущенном в ноябре 1998 года, – работает за пределами гарантийных сроков, сообщили в центре Хруничева.

В докладе центра Хруничева к академическим чтениям по космонавтике («Королевские чтения»), которые пройдут с 29 января по 1 февраля в Москве, говорится, что сертифицированный срок службы ФГБ истек в ноябре 2013 года.

«Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», – передает РИА «Новости» тезисы из доклада.

Отмечается, что в наиболее критичном состоянии система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз.

Ранее сообщалось, что срок службы запущенного в конце 1998 года первого модуля Международной космической станции продлили до 30 лет.

Напомним, страны-партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 года. Также сообщалось о переговорах по продлению эксплуатации МКС до 2028 года, однако об их итогах ничего не известно.