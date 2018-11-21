Срок службы советского модуля МКС продлили до 2028 года

Срок службы запущенного в конце 1988 года первого модуля Международной космической станции продлили до 30 лет, сообщили в Центре им. Хруничева.

Впервые об этом заявили на конференции к 20-летию МКС в Центре Хруничева. Речь идет о функционально-грузовом блоке «Заря», пишет РИА «Новости».

«В выступлении (заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности предприятия – прим. ВЗГЛЯД) Андрея Панкратова была отмечена роль кооперации смежных предприятий, принявших участие в создании «Зари», и высокое качество их работы, которое позволило не только выполнить обязательства по 15-летнему сроку полета, но и обеспечить сертификацию срока службы модуля до 2028 года», – говорится в сообщении Центра.

В сообщении также говорится, что изначально срок эксплуатации «Зари» составлял 15 лет. Однако после 20 лет «самый взрослый модуль МКС продолжает функционировать в штатном режиме».

В ноябре представитель Роскосмоса заявлял, что, «если политика не окажется сильнее», работу МКС могут продлить до 2024 года. По мнению России и США, технические возможности станции могут обеспечить безопасность полета до 2028 года.