В Роскосмосе описали возможную судьбу МКС

Коммерциализация работы Международной космической станции (МКС) невыгодна, потому даже в случае продления ее эксплуатации станция будет финансироваться государствами, заявил председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

Коптев заявил, что «несмотря на различные обсуждения и поручения, есть четкое понимание, что поддержание эксплуатации станции – это область ресурсного обеспечения правительством», передает РИА «Новости».

Он отметил, что по подсчетам американских экспертов, годовая эксплуатация станции обходится американскому бюджету примерно в 3,2 млрд долларов, в то время как прибыль от коммерческой деятельности на станции – только около 100 млн.

При этом за все время существования МКС Россия внесла в проект менее 10 млрд долларов, в то время как США – более 100 млрд долларов.

Однако Россия внесла в проект многое другое: безопасную транспортную систему, развитые средства поиска и спасения космонавтов.

«Наши корабли могут находиться в составе станции более полугода, обеспечивая доставку, возвращение. А если нужно, и спасение экипажей. Шаттлы не могли обеспечить эвакуацию экипажа в случае ЧП», – рассказал Коптев.

В середине 2019 года, «если политика не окажется сильнее», будет обсуждаться формат продления работы станции после 2024 года. И Россия, и США уверены, что технические возможности станции могут обеспечить её безопасный полет до 2028 года.

Потому «нужно продлевать работу МКС настолько, насколько это возможно, поскольку она помогает решить проблемы обеспечения наших будущих полетов в дальний космос».

Коптев добавил, что если МКС будет затоплена, «то ничего подобного ближайшие годы, а может быть и уже вообще никогда, не будет создано».

В данный момент эксплуатация станции планируется до 2024 года, обсуждается возможность продления ее полета до 2028-30-х годов.

Напомним, МКС начали строить 20 ноября 1998 года, а с 2000 года она стала обитаемой. Планировалось, что проект будет завершен к 2008 году и просуществует до 2015. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года.

Ранее генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин заявил, что техническое состояние МКС позволяет эксплуатировать ее до 2028-2030 годов.