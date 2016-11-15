Назван предельный срок эксплуатации МКС

Техническое состояние Международной космической станции позволяет эксплуатировать ее до 2028-2030 годов, сообщил генеральный конструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин.

«В этом плане никаких проблем нет. Ремонтопригодно все», – приводит его слова РИА «Новости».

Микрин также сообщил, что Россия может отказаться от создания национальной околоземной космической станции, если будет продлена работа МКС.

В 2016 году сообщалось, что РКК «Энергия» начала работы над кораблем для затопления МКС. Кроме того, «Энергия» рассчитывала продать НАСА услугу по сведению МКС с орбиты с помощью нового космического грузовика.

Роскосмос заявлял о возможности создания национальной космической станции.

Сборка Международной космической станции началась в 1998 году. Тогда планировалось, что она прекратит работу в 2020 году. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2024 года, обсуждается возможность продления работы еще на четыре года. Основными партнерами по МКС являются Россия, США, Европа, Япония и Канада.