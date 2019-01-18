С активистов «Артподготовки» сняли часть обвинений

Прокуратура оказалась от обвинения в участии в террористическом сообществе в отношении троих активистов движения «Артподготовка», признанного экстремистским и запрещенного в России.

«В связи с тем, что в ходе судебного следствия было установлено, что подсудимые Олег Дмитриев, Олег Иванов и Сергей Озеров не имели устойчивых контактов, гособвинение отказывается от обвинения по ч. 2 ст. 205.4 («участие в террористическом сообществе») УК РФ», – цитирует ТАСС выступление прокурора на заседании Московского окружного военного суда.

В то же время прокуратура поддержала обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («приготовление к совершению террористического акта»).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Артподготовка» обвиняются в том, что готовили погромы и поджоги в День народного единства в 2017 году.

Лидер движения Вячеслав Мальцев говорил, что получил политическое убежище в одной из европейских стран.

В октябре 2017 года «Артподготовка» решением Красноярского краевого суда признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.