В ДТП под Тулой погиб сотрудник полиции

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Киреевском районе Тульской области погиб сотрудник полиции, еще шесть человек получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В УМВД уточнили, что около 19.30 на 33-м км трассы Тула – Новомосковск произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2114, в одном из которых находились четыре сотрудника полиции, которые были на выезде по служебной необходимости, а также мужчина, не являющийся полицейским, передает ТАСС.

Вторым автомобилем управлял 17-летний водитель, в салоне также находился 15-летний пассажир. По данным правоохранителей, находившийся за рулем подросток прав на управление транспортным средством не имел.

В результате ДТП погиб оперуполномоченный уголовного розыска отделения полиции «Ильинское», еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в пятницу наблюдался небольшой, местами мокрый снег при порывах ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица.

Напомним, в апреле прошлого года в Казани в погоне за нарушителем погиб полицейский.