В погоне за нарушителем в Казани погиб полицейский

Один полицейский погиб, второй получил серьезные травмы во время погони за нарушителем в Казани, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По сообщению полиции, в ночь на четверг возле одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили нарушающий ПДД автомобиль.

Нарушитель на автомобиле BMW не подчинился требованиям полицейских остановиться и продолжил движение. Информация о нарушении была передана другим патрульным экипажам.

«Водителя иномарки, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД... На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем «Лада Приора», который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками. Двое полицейских и водитель BMW были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице», – передает РИА «Новости» сообщение МВД по Татарстану.

Там отметили, что правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, а в 2015 году он был на год лишен прав.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело.

Полицейские нередко становятся жертвами нападений автомобилистов. Так, 27 декабря в Можайском районе Московской области сотрудник дорожно-постовой службы (ДПС) пострадал в результате наезда на него машины.