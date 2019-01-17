ГИБДД проверит танцы блогеров на проезжей части Нового Арбата

Столичная Госавтоинспекция установила личности блогеров, которые перекрыли движение на Новом Арбате для съемок клипа; они будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД сообщили, что сотрудники ведомства «в ходе ежедневного мониторинга информации, размещаемой в сети Интернет, выявили нарушение правил дорожного движения, совершенное группой лиц 13 января 2019 года, в районе дома 15 на Новом Арбате», передает «Интерфакс».

Личности блогеров установлены, проводится проверка.

Ранее стало известно, что популярные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы улицы Новый Арбат ради съемок клипа на совместную композицию.

Напомним, в октябре Перовский суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей певицу Оксану Яковлеву (Yaxana), жену депутата подмосковного Щелково Алексея Яковлева. Ее съемочная команда перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.