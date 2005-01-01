Вице-премьер Татарстана назвал всех жителей республики татарами

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев в рамках обсуждения Стратегии развития татарского народа заявил, что представители любых национальностей, проживающие в республике, являются татарами.

«В Татарстане проживают представители 173-х национальностей. В республике живет около 4-х млн человек. Когда мы едем в другие страны и регионы, все мы – татары. Русские, чуваши, мордва – все татары. Живем в Татарстане – значит, татары», – заявил Шайхразиев, которого цитирует «Idel.Реалии».

Согласно данным Росстата от 2018 года, численность населения Татарстана составляет 3,894 млн человек, это представители 115 национальностей. По данным 2010 года, татары составляют 53% населения республики, русские – 39%, на третьем месте чуваши –3,1%.

Стратегия развития татарского народа предполагает развитие идентичности татарского народа в меняющемся мире. Базовыми направлениями роста должны стать сферы организации жизнедеятельности, образования, культуры, информационного пространства, пишет «Бизнес Оnline». Концепция должна быть полностью разработана и представлена властям Татарстана летом 2019 года.