РАН поддержала повышение требований к российским ученым

Правительство собралось значительно расширить требования к российским ученым по количеству публикаций в научных журналах. Влиятельный академический «Клуб 1 июля» раскритиковал инициативу; руководство академии наук пообещало обсудить ситуацию с членами клуба, однако вице-президент РАН Алексей Хохлов уже заявил, что согласен с нововведением.

В среду на сайте неформального «Клуба 1 июля», который был создан в 2013 году на волне протестов против реформы РАН, появилось предупреждение о том, что требования к ученым по минимальному количеству научных публикаций будут значительно увеличены, передает «Коммерсантъ».

Член клуба, директор Института физики высоких давлений РАН академик Вадим Бражкин сообщил, что в начале года институты стали получать от Минобрнауки государственное задание, в которое входит и количество статей в научных журналах. Представители ряда институтов и рассказали клубу, что требования к ним резко увеличились.

Так, необходимый минимум опубликованных за год статей вырос на 30–50% по сравнению с 2018 годом.

При этом «институты, где требования не изменились, – тоже непонятно почему», отметил Бражкин.

Кроме числа необходимых публикаций изменились и критерии их оценки: «Скажем, от института требуют 100 статей в год, но 90 из них теперь должны быть опубликованы в престижных журналах из системы Web of Science».

Требование говорит о непонимании научной специфики, уверен академик: «У институтов физического профиля и так больше 80% идет в WoS, а вот гуманитариям гораздо сложнее. Традиционно их статьи чаще индексируются не WoS, а в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Что им делать теперь, непонятно».

Бражкин заявил также, что финансирование институтов связывается с количеством публикаций: по мнению чиновников, ученым платят за продукцию – фиксированную сумму за статью, однако «это неправильный подход, статья статье рознь».

В «Клубе 1 июля» заявили, что пока не могут публично назвать конкретные институты, где повысили требования к числу публикаций, так как «информация еще собирается и часть директоров на данном этапе опасаются выступать с публичными заявлениями». При этом источник назвал ситуацию «очень тревожной».

В обращении организации подчеркивается, что «науку нельзя оценивать только по количественным показателям» и «задача науки не в том, чтобы плодить максимальное число публикаций, а в том, чтобы исследовать мироздание и извлекать из полученного знания пользу для человечества».

Кроме того, ученым непонятно, какие будут санкции в случае недостаточного количества публикаций.

«Если деньги выделены в обмен на определенное количество статей, то в случае нехватки их придется возвращать в бюджет? А как это будет происходить? Этого директорам институтов никто не объясняет», – недоумевает Бражкин.

По словам ученого, завышение требований может обернуться резким снижением качества публикаций, так как статьи будут писать «для отчетности»: «Раньше в планах для чиновников специально указывали меньше статьей, чем собирались написать. Но сейчас-то начали наконец указывать то, что реально могут».

Члены клуба сообщили, что в четверг отправят официальное письмо президенту РАН Александру Сергееву с просьбой уточнить, было ли согласовано увеличение минимального количества публикаций с РАН.

В пресс-службе Сергеева сообщили, что он находится в заграничной рабочей поездке, но уже на следующей неделе встретится с членами «Клуба 1 июля» и обсудит их претензии.

В свою очередь вице-президент РАН Алексей Хохлов заявил, что по многим вопросам «согласен с клубом», однако в данном случае не совсем понимает их недовольство.

«Так как зарплаты выросли, то выросли и требования, предъявляемые к ученым. И, разумеется, министерство должно контролировать количество и качество научных публикаций. Ведь в настоящее время уровень российских исследований по многим показателям не дотягивает до мирового», – пояснил он.

Хохлов согласился, что Минобрнауки следовало бы «более детально разъяснять принципы, на основе которых сформулированы критерии» госзадания, но заверил, что различия публикаций для научных направлений будут учитываться: «Для естественных наук приоритет – WoS и Scopus, для гуманитарных – другие базы».