Истребители МиГ-31БМ провели бой в стратосфере

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае, уничтожили условного нарушителя воздушного пространства в стратосфере в ходе учебного боя, сообщает пресс-служба округа.

В сообщении указывается, что «в роли нарушителя воздушной границы выступил один из самолетов МиГ-31, который на сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы на высоте около 15 тыс. метров имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России для сбора данных», передает ТАСС.

По тревоге на перехват «были подняты два экипажа модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ». Они действовали «на сверхзвуковых скоростях более 2 тыс. 800 км/ч, на высоте 18 тыс. метров».

Для усложнения задачи летчикам было поручено найти условного нарушителя самостоятельно без привлечения наземных средств противовоздушной обороны, и «МиГ-31 успешно выполнили поиск и захват условного противника, который находился ниже на 3 тыс. метров, а затем произвели по воздушной цели имитационный пуск ракет дальнего радиуса действия».

Несмотря на применение условным нарушителем противоракетного маневра, цель была успешно поражена.

Всего в учениях были задействованы шесть экипажей МиГ-31.

В декабре МиГ-31 уничтожил крылатые ракеты «противника» на расстоянии до 40 км.