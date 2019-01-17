Адвокат Трампа допустил сговор сотрудников избирательного штаба с Россией

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани не может поручиться, что кто-то в избирательном штабе Дональда Трампа не вступал в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года.

«Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба», – передает слова Джулиани РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Он пояснил, что говорил ранее о главе Белого дома: «Нет ни одного доказательства того, что президент Соединенных Штатов совершил то единственное преступление, о котором вы говорите, вступив в сговор с россиянами с целью взломать (компьютеры) Национального комитета Демократической партии».

Ранее стало известно, что демократы собрались обнародовать доклад Мюллера по «вмешательству» в выборы.

До этого кандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению, заявил, что этот доклад будет засекречен.