Демократы собрались обнародовать доклад Мюллера по «вмешательству» в выборы

Председатель юридического комитета Сената США Джерролд Надлер, демократ от штата Нью-Йорк, пообещал добиться раскрытия содержания доклада специального прокурора Роберта Мюллера касательно приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Сенатор ответил утвердительно на вопрос, будет ли предан гласности доклад, когда он поступит в распоряжение юридического комитета Сената США, передает ТАСС.

«Да. Я полагаю, что они попытаются оспорить это, но мы будем настаивать на своем», – заявил Надлер в эфире телекомпании CNN.

«Мы запросим доклад или же можем направить повестку Мюллеру о даче показаний в комитете. В том или ином случае мы получим эту информацию для американского народа», – пообещал конгрессмен.

Накануне кандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению, заявил, что упомянутый доклад будет засекречен.