В США опять собрались засекретить материалы по «российскому вмешательству»

Доклад спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера будет носить конфиденциальный характер, сообщил кандидат на пост генпрокурора страны Уильям Барр в юридическом комитете Сената США.

По его словам, такова существующая процедура. Доклад должен быть конфиденциальным как в случае обвинительных заключений, так и при отказе от выдвижения обвинений, передает РИА «Новости».

При этом генпрокурор отвечает за «распространение некоторой информации», но сейчас Барр не может ничего гарантировать, поскольку еще не утвержден в должности и не получил доступ к документам. Однако он намерен «предоставить максимально возможный объем сведений».