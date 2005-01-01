Полицейский рассказал, как ликвидировал банду ГТА

Водитель-полицейский Михаил Коропчан, который ликвидировал несколько членов «банды ГТА» при попытке побега из Мособлсуда, подробно рассказал о бое с бандитами.

Коропчан находился на третьем этаже и охранял подсудимого, доставленного в зал №312. Однако неожиданно услышал громкие возгласы и крики. После этого он спрятался за «аквариум» с бронированными стеклами, обезопасив себя от пуль и обеспечив отличный обзор, сообщает «Московский комсомолец».

«Когда первый подсудимый выбежал из-за угла камеры, я открыл прицельный огонь. И все», – рассказал он на суде по делу выжившего члена банды Хазратхона Додохонова.

Коропчан рассказал, что бандит, в которого он несколько раз выстрелил, упал и не подавал признаков жизни.

«Я посмотрел, что делают другие подсудимые. Потом смотрю, а тот, в кого я стрелял, уже сидит и даже начал наклоняться за оружием... Я сделал пару шагов и прицельно выстрелил в него», – рассказал полицейский.

После этого Коропчан заметил еще одного преступника, который лежал на животе, хотя в него никто не попал.

«Он поднял голову и тихонько посмотрел вправо и влево и стал тянуться за пистолетом, я также произвел в него выстрел в спину. После этого все успокоились», – закончил рассказ полицейский. Всего, сообщил он, было произведено восемь выстрелов.

Прокурор по делу спросил у него, что произошло бы в случае промедления.

«Меня бы убили», – ответил Коропчан.

Напомним, 1 августа 2017 года в здании Мособлсуда перед заседанием по делу «банды ГТА» произошла стрельба, которая началась в лифте: конвоируемые фигуранты резонансного дела попытались сбежать, предварительно выхватив оружие у полицейских.

В итоге четверо обвиняемых участников банды были убиты, еще один ранен. Также ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов.