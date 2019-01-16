Лавров заявил о готовности России ответить взаимностью на отмену санкций

Россия быстро ответит взаимностью в случае отмены введенных против нее санкций, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Если уж были сделаны вещи, которые сейчас все или большинство признают ошибочными, надо эти вещи устранять. Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Ранее в среду Лавров называл «прискорбным» то, что уже звучат голоса о возможных санкциях против России в связи с арестом в Москве Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

На прошлой неделе минфин США подтвердил намерение снять санкции с некоторых российских компаний, включая «Русал», En+ и «Евросибэнерго».

В декабре канцлер Австрии Себастьян Курц призывал к постепенной отмене антироссийских санкций, если будет достигнут прогресс в урегулировании украинского кризиса.