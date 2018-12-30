Австрия высказалась за отмену санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к постепенной отмене антироссийских санкций, если будет достигнут прогресс в урегулировании украинского кризиса.

Таким образом он поддержал предложение бывшего главы МИД ФРГ, а теперь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, передает ТАСС.

По словам Курца, необходимо «увязать постепенное снятие санкций конкретно с прогрессом на востоке Украины».

Он отметил, что первым шагом может стать установление «действительного перемирия» в Донбассе. «За последние месяцы было слишком мало движения», – указал канцлер, подчеркнув, что украинское правительство также должно внести свой вклад.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, является гарантом урегулирования украинского кризиса, а не стороной конфликта.