Режиссер Сигарев объяснил слова о «невиновности» боевиков Басаева

Драматург, режиссер Василий Сигарев объяснил газете ВЗГЛЯД заявление о «невиновности» солдат Басаева, которое сделал в своем Facebook.

«Когда людей вводят в заблуждение и заставляют их воевать на любой из сторон, они не виноваты. Дудаевская пропаганда промыла им мозги. Солдаты – это простые люди, поддавшиеся его пропаганде», – заявил Сигарев.

Напомним, ранее драматург заявил о невиновности солдат Басаева.

На своей странице в Facebook Сигарев написал, что в Новый год «смотрел все про Чечню 95-го года» и пришел к выводу, что ни русские ни чеченские солдаты в войне не виноваты.

На саркастический комментарий о том, что «солдаты Басаева не уиноваты», Сигарев прямо ответил: «Нет».