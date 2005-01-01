Режиссер Сигарев заявил о невиновности «солдат Басаева»

Режиссер Василий Сигарев в соцсетях заявил о том, что «солдаты Басаева не виноваты».

В Facebook он рассказал, что в Новый год «смотрел все про Чечню 95 года».

«Стыдно, простите нас. И русские солдаты, и чеченские», – заявил он.

На саркастический комментарий о том, что «солдаты Басаева не уиноваты», он без сарказма ответил: «Нет [не виноваты]».