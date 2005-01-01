McDonald's лишили прав на «Биг-Мак» в Европе

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's лишилась права на товарный знак Big Mac в Европе.

Соответствующее решение было принято бюро Европейского союза по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO), в которое обратилась ирландская сеть фастфуда Supermac's, основанная в 1978 в Голуэе, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Supermac's имеет больше 100 торговых точек в Ирландии и Северной Ирландии, но до сих пор не могла открывать рестораны в других странах ЕС из-за противодействия McDonald's, по мнению которой покупатели будут путать названия Big Mac и Supermac's.

McDonald's получил право на эксклюзивное использование бренда Big Mac в ЕС в 1996 году; теоретически это позволяло компании не только выпускать под брендом продукцию, но и открыть рестораны под названием Big Mac. EUIPO встала на сторону Supermac's, согласившись с тем, что McDonald's с 90-х годов фактически ни разу не воспользовалась этим правом, и отозвала патент на Big Mac.

Теперь ирландская компания имеет возможность открывать свои заведения по всей Европе.

Основатель сети Патрик Макдона назвал решение EUIPO знаменательной победой малого бизнеса, сравнив ее с триумфом Давида над Голиафом.

Ранее стало известно, что выручка McDonald's в России упала впервые с 1999 года.