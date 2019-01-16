Нефть подешевела после резкого роста во вторник

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз на фоне фиксации прибыли инвесторами после того, как во вторник они росли более чем на 3%.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,02%, составив 60,57 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,03% – до 51,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».