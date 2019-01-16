Россиян раскритиковали за проветривание

Финская журналистка Анна-Лена Лаурен, московский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter и финского издания Hufvudstadsbladet, возмутилась «одержимостью проветривания» у россиян и упрекнула их за расточительное использование энергии.

Лаурен написала в Twitter, что коллеги ее московского офиса «открывают окно, из-за чего все сидят и трясутся (при этом отопление работает, и вся энергия тратится впустую)».

«Откуда берется эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, всегда обязательно проветривают», – удивляется журналистка.

Ранее финский журналист Юсси Конттинен упрекнул россиян в «отоплении квартир без надобности», за что был высмеян в Сети.