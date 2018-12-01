В Сети высмеяли недовольного отоплением в России финского журналиста

Интернет-пользователи подняли на смех финского журналиста Юсси Конттинена, упрекнувшего россиян в расточительности при отоплении квартир. В частности, ему предложили испробовать на себе суровые уральские зимы.

«Это не его финское дело так-то», «Зависть – вот главная причина ненависти к России. Сидят, мерзнут и злятся», «Ересь. Повесить!» – приводит Ura.ru комментарии в социальных сетях.

Пользователь под ником astragabor посоветовал финну «не ходить со своим уставом в чужой монастырь». Juliya Luch напомнила Конттинену об особенностях климата в России: «Что значит «отапливать без надобности»? Разве не бывают в Финляндии морозы в минус 30? А у нас и не такие случаются…»

«Его бы к нам на Урал зимой, посмотрел бы, как он экономил на отоплении», – заметил пользователь Игорь Лунин.

Некоторые со словами финского журналиста согласились. «Конечно, ЖКХ у нас болезное. Топит на всю катушку даже когда на улице тепло. И все жалятся, что нет денег и большие счета», – написал Alexander Koryagin.

«Я с ним согласен. Спать с открытым окном на проветривание, когда ночью минус 7 – это свинство. За тепло отдал за ноябрь 1400 рублей», – добавил Владимир Коробкин.

Конттинен ранее заявил, что россияне расточительно используют энергию, отапливают свои квартиры без надобности.