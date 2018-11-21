Россиян упрекнули в «отоплении квартир без надобности»

Россияне расточительно используют энергию, отапливают свои квартиры без надобности, заявил финский журналист Юсси Конттинен.

Кроме того, в статье для Helsingin Sanomat он заявил, что «граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию», «разъезжают на огромных прожорливых джипах», передает РИА «Новости».

Конттинен рассказал, как пару лет назад пожилой мужчина в Якутии жаловался, что 40-градусные морозы сменились 30-градусными. Как заявил финский журналист, «трудно поверить, что жители самого холодного населенного региона в мире обеспокоены потеплением климата».

По его словам, в Сибири любой взрослый человек был свидетелем изменений климата, но мало кто связывает это с глобальным потеплением. В России, пишет Конттинен, к этому вопросу относятся «довольно странным образом», игнорируя в СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах.

Журналист пишет, что глава российского государства Владимир Путин выступает с «противоречивыми заявлениями о климатических изменениях», а российские ученые говорят о грозящем миру похолодании.

Конттинен приводит «небольшую теорию заговора», которая существует на Западе. Эта теория утверждает, что Россия руководствуется интересами экономики, основанной на экспорте ископаемого топлива, и хочет получить выгоду от потепления климата.

«Скептики не могут опровергнуть влияние парниковых газов на атмосферу, поскольку это – основы физики, отрицать которые – все равно что доказывать плоскость Земли или отрицать силу притяжения», – заключает журналист.