Названы самые распространенные причины штрафов для сотрудников

Российские работодатели чаще всего штрафуют сотрудников за ошибки, связанные с материальными потерями для компании, а также за опоздания и недостачу, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Авторы исследования опросили как работников (всего 3,5 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет), так и работодателей (903 руководителя и HR-специалиста), передает РИА «Новости».

«Представители российских работодателей чаще всего штрафуют своих сотрудников за допущенные ошибки, повлекшие за собой материальные потери для компании (60%) и опоздания (53%). Далее с большим отрывом следуют ответы: «за недостачу» (21%), «за невыполнение плана» (20%), «за жалобы клиентов» (19%)», – говорится в исследовании.

Также работников могут оштрафовать за несоблюдение техники безопасности (11%), нарушение дресс-кода (9%), отлучку с места работы во вне обеденное время (8%), вредные привычки (7%) и использование ненормативной лексики (5%).

Некоторые респонденты также говорили, что штрафуют «за прием еды на рабочем месте», «за употребление алкоголя», «за собственное мнение», «за запах изо рта и тела» и «за проявления чувств».

Данные исследования показали, что систему штрафов используют в 52% российских компаниях. Работодатели, у которых нет штрафных санкций, чаще выступают за их введение (39%), чем сотрудники (27%).

По словам работодателей, система штрафов призвана привить у сотрудников чувство ответственности к работе, повысить дисциплину и качество работы, а также компенсировать убытки.

В то же время большинство сотрудников признались, что штрафы их демотивируют (63%). Хотя 20% опрошенных штрафы мотивируют, а на 17% никак не влияют.

Чаще всего штраф – вычет из зарплаты (55%). Также используется полное или частичное лишение премий (36%), общественное порицание (2%), а также увеличение продолжительности рабочего времени или установка неоплачиваемых рабочих дней (по 1%).

Некоторые респонденты указали в качестве штрафов скидывание по 100 рублей в копилки на корпоратив, а также отжимания или приседания.

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