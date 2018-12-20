Песков заявил, что от слов Путина «кровь стынет»

Глава российского государства Владимир Путин может выразить недовольство так, что «кровь стынет», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вопрос о том, ругается ли президент матом, Песков заявил: «Я оставлю это без ответа». Песков отметил, что Путин, «как любой нормальный мужик», может «выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу».

«Причем так, что кровь стынет», – приводит его слова газета «Аргументы и факты».

Песков не знает, учился ли Путин ораторскому искусству, но указал, что президент «много выступает, много проводит переговоров», а также «получил хорошее образование» и является человеком, который до сих пор «не перестает учиться».