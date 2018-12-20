Песков заявил, что от слов Путина «кровь стынет»

Взгляд
16 января, среда  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Враги Трампа в шпиономании превзошли Сталина

Дональда Трампа обвиняют без всяких доказательств его виныФото: Joshua Roberts/Reuters
Приближающуюся вторую годовщину президентства Трампа – она будет отмечаться в воскресенье – его враги встречают ударным аккордом на тему «русских связей». В минувшие выходные в американской прессе появились новые «свидетельства» работы Трампа на Россию. Нынешний уровень обвинений уже называют сюрреалистическим, но можно сказать и грубее: шпиономания в США достигла уровня СССР 30-х годов, а враги Трампа превзошли в выдумывании улик уже самого Сталина. Подробности...
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Молодые коммерсанты обнаружили новый способ начать бизнес

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
«У меня педагогическое образование, я вообще ничего в бизнесе не понимаю, пришлось разбираться... Тем, кто открывает свое дело, я бы посоветовала обратиться к «Бизнес-навигатору», – сказала газете ВЗГЛЯД Юлия Клейн, руководитель арт-студии из «закрытого» поселка в Алтайском крае. Юлии и еще огромному количеству российских предпринимателей помог один из проектов платформы «Россия – страна возможностей».  Подробности...
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Китай готов довести войну с Америкой до первой крови

Президент Финляндии (справа) согласился помочь Канаде, но призвал «не трясти указкой» перед ПекиномФото: Thomas Peter/Reuters
Пекин резко поднял ставки в противостоянии Вашингтону по «делу Huawei», сделав заложником ситуации канадское правительство. Дополнением к серии арестов канадцев на территории КНР стал смертный приговор в отношении одного из них. Если конфликт не удастся разрешить, случится непоправимое. Канада уже обратилась за помощью к Финляндии. А в КНР вспомнили о «Северном потоке – 2».  Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Страшный сон Вашингтона о Курилах

Дмитрий Родионов, политолог
Токио подписал мирный договор со всеми странами, с которыми воевал во Второй мировой. Кроме СССР. Почему – отдельная тема, но вовсе не из-за территориальных претензий. Их тогда вообще не было: ведь Япония подписала капитуляцию. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
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Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Песков заявил, что от слов Путина «кровь стынет»

             16 января 2019, 07:25
          Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS
          Текст: Антон Антонов

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          Глава российского государства Владимир Путин может выразить недовольство так, что «кровь стынет», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

          На вопрос о том, ругается ли президент матом, Песков заявил: «Я оставлю это без ответа». Песков отметил, что Путин, «как любой нормальный мужик», может «выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу».

          «Причем так, что кровь стынет», – приводит его слова газета «Аргументы и факты».

          Песков не знает, учился ли Путин ораторскому искусству, но указал, что президент «много выступает, много проводит переговоров», а также «получил хорошее образование» и является человеком, который до сих пор «не перестает учиться».

          В декабре состоялась большая пресс-конференция Путина. Она длилась 3 часа 43 минуты. Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ.


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