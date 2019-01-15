В Донбассе убили «Саида» из бригады «Черных запорожцев» ВСУ

В понедельник в Донбассе погиб наводчик-оператор боевой машины пехоты младший сержант 72 отдельной механизированной бригады имени «Черных запорожцев» ВСУ Николай Семенюк с позывным «Саид».

«Во время выполнения боевого задания и в результате вражеского обстрела с позиций пророссийских террористов 14 января, погиб воин нашей бригады имени «Черных запорожцев» младший сержант Семенюк Николай Иванович, позывной «Саид», – утверждается в Facebook бригады.

Сообщается, что Семенюк воевал с 2014 года, в том числе на Светлодарской дуге. Ему было 45 лет, у него осталось двое детей.