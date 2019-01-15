Стало известно, сколько могла стоить губернатору Левченко охота на спящего медведя

Охота на медведя могла обойтись губернатору Иркутской области Сергею Левченко в несколько тысяч долларов, сообщают СМИ.

Из статьи «Аргументов и Фактов» от 2010 года следует, что в хозяйстве Николая Терещенко, который якобы сопровождал губернатора Левченко, охота на животных – это прибыльный бизнес, ориентированный в том числе на европейских гостей. В статье рассказывается, как охотники ищут берлогу, успешно находят ее и убивают спящего в ней медведя, пишет Ruposters.

Согласно данным этой статьи, убийство медведя в Иркутской области в 2010 году стоило не менее 3 тыс. долларов.

Издание РАПСИ сообщает, что сейчас убийство медведя на охоте стоит от 5,5 до 10 тыс. долларов на человека. Охотничьи хозяйства Иркутской области и соседних регионов предлагают туры на медведя приблизительно за эту же сумму.

Таким образом, Левченко вместе со своим сыном мог потратить на охоту от 6 до 10 тыс. долларов. Это значительно больше его месячного заработка (в 2017 году он заработал 4, 9 млн рублей).

Видеозапись, на которой глава Иркутской области убивает спящего медведя в берлоге, стала широко обсуждаться в канун Нового года. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) попросило лидера КПРФ Геннадия Зюганова проверить сообщения об участии Левченко в незаконной охоте.

В МВД сообщали, что управление ведомства по Иркутской области, проверив видеозаписи и материалы в СМИ об убийстве медведя, возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты.