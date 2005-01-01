Педагог из Набережных Челнов объяснила отказ пускать школьника в столовую

Замдиректора по учебной работе школы в Татарстане Гульчачак Давлетшина прокомментировала скандальную видеозапись, на которой ученика не пустили в столовую.

Ранее в сети опубликовали видеозапись, где две учительницы в школе города Набережные Челны не пускают мальчика в столовую.

«Информацию, которую в интернете выложили, что ребенка не пустили в столовую, а он деньги заплатил – это неправильная информация. Он деньги не заплатил за горячее питание, а в это время у нас ограничена продажа выпечки, выпечку можно купить после 1-го урока и после 4-го урока, а он подошел после 3-го урока, в это время выпечка не продавалась, поэтому мы ребенка не пустили. Мы видели, как взрослые ребята дали ему деньги и отправили, чтобы он купил. Таким образом они хотели порядок, дисциплину нарушать. Здесь есть место провокации», – рассказала Давлетшина радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что грубого обращения со школьником не было, а видеозапись зафиксировала лишь часть инцидента.

«Там кусочек видео только. Они [старшеклассники] заранее подготовились, поэтому там то, что он говорил до этого, в видео нет. Он, зная правило, что после третьего урока выпечка не продается, настырно, нагло шел, поэтому пришлось голос повысить», – пояснила замдиректора.

По ее словам, в это время в столовой питаются дети начальных классов.

«Я выполняла свои обязанности, я – дежурный администратор в этот день и должна соблюсти порядок, дисциплину, чтобы дети не толкались. Там как раз и начальные классы, четвертые кушали, они могут суп разлить, именно в это время много детей кушают, где-то 230 человек, и столовая рассчитана только на это количество», – отметила Давлетшина.

Она добавила, что претензий от матери ученика не поступало.