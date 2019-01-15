Еще одну категорию автомобилей освободили от платы за парковки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который избавит сотрудников фельдъегерской службы от обязанности платить за парковки; депутаты предлагают включить в список исключений также водителей своих служебных автомобилей, сообщают СМИ.

В конце прошлого года подобную преференцию получили Следственный комитет и Федеральная служба безопасности, а 15 января Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об организации дорожного движения», которые позволяют служебным автомобилям Государственной фельдъегерской связи (ГФС) бесплатно размещать автомобили на платных парковках, сообщает «Коммерсант».

Документ также поддержали в правительстве.

Из-за того, что пятиминутного времени бесплатного хранения автомобиля фельдъегерской службе на прием и сдачу секретной корреспонденции не хватает, в 2014–2017 годах территориальные органы ГФС получили 316 штрафов за неуплату парковки на общую сумму 617 тыс. рублей. В их бюджете эти средства не предусмотрены.

В Госдуме депутаты напомнили также о подобной проблеме со своими служебными автомобилями. Так, депутат от ЛДПР Владимир Власов заметил, что водители, перевозящие парламентариев, вынуждены из своего кармана платить за парковку. Он отметил, что Мосгордума перед принятием закона о повышении штрафа за парковку до 5 тыс. рублей объявила тендер на услуги по перевозкам московских депутатов на сумму 222 млн рублей, куда включены в том числе расходы на оплату парковки.

«Может быть и нам так тоже сделать. Или давайте уж все будем платить», – предложил он.

Накануне стало известно, что профсоюз работников ФГБУ «Автобаза № 2», которое перевозит депутатов Госдумы и членов правительства, обратился к начальнику транспортного управления управделами президента России Анатолию Тюкову с жалобами на платные парковки в Москве.