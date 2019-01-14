Водители депутатов пожаловались Кремлю на дорогие парковки

Профсоюз работников ФГБУ «Автобаза № 2», которое перевозит депутатов Госдумы и членов правительства, обратился к начальнику транспортного управления управделами президента России Анатолию Тюкову с жалобами на платные парковки в Москве, сообщают СМИ.

Руководитель профсоюза Вадим Тарношинский в своем письме заявил, что после роста цены за платную парковку в центре Москвы до 380 рублей в час водители автобазы стали регулярно писать жалобы в профорганизацию. В связи с этим профсоюз попросил Тюкова разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на платных парковках Москвы, сообщает РБК.

Отмечается, что водители реализуют «государственное задание по перевозкам вышеуказанных лиц», зачастую это сопровождается «ожиданием в зоне платных парковок». При этом, по словам Тарношинского, водителям приходится самостоятельно оплачивать штрафы за неоплату парковки.

«Нарушение ПДД для водителей является дисциплинарным проступком, за которое администрация предприятия вправе применить к правонарушителю дисциплинарное взыскание», – говорится во внутреннем приказе № 128 от 26 сентября 2013 года.

Таким образом, именно водитель обязан оплатить штраф и предоставлять корешок квитанции в отдел безопасности движения. После оплаты штрафа водителя привлекают к дисциплинарной ответственности – объявляют выговор. При этом за неоплату парковки наказывают и водителей с мигалками.

Водитель одного из чиновников Кремля утверждает, что иногда пассажир сам оплачивает парковку, но такие случаи редки.

«В основном водители наматывают круги вокруг места, где надо забирать пассажира, или закрывают номера от камер фиксации», – рассказал Тарношинский.

Отметим, что в конце декабря Московская городская дума приняла закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 до 5 тыс. рублей.

С середины декабря парковка на некоторых московских улицах стала платной по воскресеньям, а также увеличился максимальный тариф за час парковки в центральной части столицы.