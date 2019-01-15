В соцсетях высмеяли сюжет НТВ о бегущих из США американцах

Взгляд
15 января, вторник  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
Разделы

России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
Перейти а раздел…

Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
Перейти а раздел…

Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
Перейти а раздел…

Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

Когда-то Юлия Тимошенко и Петр Порошенко были во многом заодно, но теперь их дороги разошлисьФото: Иванов Алексей/ТАСС
Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Суд Таиланда вынес приговор Алексу Лесли и Насте Рыбке
          Стало известно, как Путин получает пенсиюМэй предсказали разгром в голосовании по Brexit в палате общинРоссия и США сравнялись в средствах контроля орбитыВ России сократилось число бедных
          Вице-адмирал США оценила профессионализм российских военныхПесков назвал «чернухой» политические телеграм-каналыВ соцсетях высмеяли сюжет НТВ о бегущих из США американцахСербия предложила критикам российского газа найти хоть одну альтернативу
          Выяснилось, почему россияне потеряли сексуальное влечение к коллегамЗадержанные в Черном море украинские моряки отказались давать показания в судеНа Украине назвали черметом получаемые от Запада военные кораблиПрезидент Зимбабве выразил надежду на помощь России в модернизации армии

          Главная тема


          Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

          «мифы об ушедшем чуде»


          Празднование Дня Победы объяснили ностальгией россиян по СССР

          «применяется с 1980-х годов»


          В США раскритиковали стелс-покрытие кабины Су-57

          «решение сложных проблем»


          Россия проявила добрую волю в ответ на ультиматум США по ДРСМД

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          проблемы Росстата


          Почему российская статистика врет

          обеление рынка


          Новая система изменит весь порядок российской торговли

          Глобальный прогноз


          Дмитрий Дробницкий: Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?

          В соцсетях высмеяли сюжет НТВ о бегущих из США американцах

          15 января 2019, 12:37

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Пользователи социальных сетей высмеяли сюжет телеканала НТВ, согласно которому многие граждане США хотят уехать из своей страны.

          Телеканал со ссылкой на «данные последних опросов» сообщил, что треть граждан США мечтают уехать из страны. «Граждане США надеются на жизнь без неподъемных налогов и высоких цен», – говорится в сюжете, сообщает «Ридус».

          Журналисты, в частности, сообщили о двух американцах, переехавших в Москву. Один из них утверждает, что по сравнению с США качество его жизни «улучшилось в разы».

          Кроме того, в сюжете со ссылкой на New York Post сообщают, что жители Нью-Йорка «покидают город в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии». По данным последней переписи населения, город каждый день теряет 100 жителей.

          Пользователи российского сегмента интернета скептически отнеслись к сюжету НТВ. Они начали публиковать шутки об американцах, мечтающих сходить в «Пятерочку», и американках, которые специально едут рожать в Саратов.

          «Еще американки массово летают рожать в Саратов, чтобы их дети получили российское гражданство», – написал один из пользователей Сети.

          «Мы у себя приютили пару нищих голливудских актеров. Каприо, кажется, фамилия. Ничего, по дому помогают», – добавил другой.

          «Вчера встретил человека, который стоял в очереди у «Пятерочки». Решил подойди спросить его о жизни. Оказалось, это эмигрант из США, Майкл – бывший архитектор из Нью-Йорка. Как узнал, что тут раздают еду у магазинов – сразу переехал к нам», – сыронизировал еще один.

          «Часть уехали в Челябинск. Говорят, что настолько благоприятная экология избавила буквально от всех болезней. Переезжать не собираются, уже устроились на местный завод слесарями», – пошутили пользователи.

          «Ох, Трамп и хитрый! Всем говорит, что строит забор для защиты от эмигрантов, а оказывает, чтобы свои не сбежали», – отмечают в соцсетях.

          В начале января социологическая служба Gallup сообщила, что покинуть Соединенные Штаты и постоянно проживать на территории другого государства захотело рекордное число американцев – 16%.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............