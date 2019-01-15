В соцсетях высмеяли сюжет НТВ о бегущих из США американцах

Пользователи социальных сетей высмеяли сюжет телеканала НТВ, согласно которому многие граждане США хотят уехать из своей страны.

Телеканал со ссылкой на «данные последних опросов» сообщил, что треть граждан США мечтают уехать из страны. «Граждане США надеются на жизнь без неподъемных налогов и высоких цен», – говорится в сюжете, сообщает «Ридус».

Журналисты, в частности, сообщили о двух американцах, переехавших в Москву. Один из них утверждает, что по сравнению с США качество его жизни «улучшилось в разы».

Кроме того, в сюжете со ссылкой на New York Post сообщают, что жители Нью-Йорка «покидают город в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии». По данным последней переписи населения, город каждый день теряет 100 жителей.

Пользователи российского сегмента интернета скептически отнеслись к сюжету НТВ. Они начали публиковать шутки об американцах, мечтающих сходить в «Пятерочку», и американках, которые специально едут рожать в Саратов.

«Еще американки массово летают рожать в Саратов, чтобы их дети получили российское гражданство», – написал один из пользователей Сети.

«Мы у себя приютили пару нищих голливудских актеров. Каприо, кажется, фамилия. Ничего, по дому помогают», – добавил другой.

«Вчера встретил человека, который стоял в очереди у «Пятерочки». Решил подойди спросить его о жизни. Оказалось, это эмигрант из США, Майкл – бывший архитектор из Нью-Йорка. Как узнал, что тут раздают еду у магазинов – сразу переехал к нам», – сыронизировал еще один.

«Часть уехали в Челябинск. Говорят, что настолько благоприятная экология избавила буквально от всех болезней. Переезжать не собираются, уже устроились на местный завод слесарями», – пошутили пользователи.

«Ох, Трамп и хитрый! Всем говорит, что строит забор для защиты от эмигрантов, а оказывает, чтобы свои не сбежали», – отмечают в соцсетях.

В начале января социологическая служба Gallup сообщила, что покинуть Соединенные Штаты и постоянно проживать на территории другого государства захотело рекордное число американцев – 16%.