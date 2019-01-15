В России сократилось число бедных

Численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5%, сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме.

Голикова заявила, что если в 2015-2016 годах уровень бедности в России в целом «составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности – значение показателя составило 13,2%», передает ТАСС.

Она отметила, что по данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.

Вице-премьер заявила, что к оценке бедности, ее измерению в России будут применены более современные стандарты; абсолютный подход, основанный на стандарте прожиточного минимума, переосмыслят, передает РИА «Новости».

Голикова также заявила, что естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды» выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью в стране является одной из приоритетных задач правительства.